Al-Attiyah wint etappe en nadert op Peterhansel in Dakar 2021

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) heeft maandag de achtste etappe in de Dakar gewonnen. De 50-jarige Qatarees was over 334 kilometer tussen Sakara en Neom 52 seconden sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz (Mini). Leider Stéphane Peterhansel (Mini) eindigde als derde en verloor 3:03. De Fransman behield de leiding, maar de kloof met eerste achtervolger Al-Attiyah is tot 5:50 verkleind. Sainz is op 38:55 derde.

De rest van het deelnemersveld volgt op meer dan anderhalf uur. Al-Attiyah, Peterhansel en Sainz zijn dan ook meer dan een maat te groot voor de concurrentie. Maandag nam Al-Attiyah meteen het commando. Na 161 kilometer moest hij even Peterhansel voor zich dulden, zestig kilometer verder nam hij definitief de leiding. Sainz kon nog min of meer gelijke tred houden, maar Peterhansel verloor meer dan drie minuten.

Voor Nasser Al-Attiyah is het al de vijfde zege in deze Dakar en de veertigste in zijn carrière. De Qatarees naderde tot op tien zeges van recordhouder Ari Vatanen en tot op zeven zeges van Peterhansel, die in deze Dakar nog geen etappe won.

Thuisrijder Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) won zondag nog de zevende etappe, maar verloor maandag door technische problemen meer dan een uur. Ook Matthieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) kenden een technisch probleem, waardoor ze zo’n 25 minuten verloren. Het duo eindigde als 20e op 39:21.

Wat pech betreft spant Sébastien Loeb (Hunter) de kroon. De negenvoudige wereldkampioen rally verloor zondag opnieuw bijna twee uur. Co-piloot Daniel Elana verstuurde maandagochtend een tweet waaruit bleek dat hun wagen met haken en ogen aan elkaar hangt en dat het bivak bereiken het enige doel is. De Fransman begon goed en passeerde aan kilometer 40 als negende, om nadien weer in de problemen te komen. Loeb en Elana staan voorlopig stil en werken aan hun wagen.