Overzicht | Wie werd al aangeklaagd na de bestorming van het Capitool?

De ‘Q-sjamaan’, de man die inbrak in het bureau van Nancy Pelosi en de man met de pupiter: het zijn slechts drie van de 19 personen die zijn aangeklaagd bij de federale rechtbank van Washington wegens hun rol in de bestorming van het Capitool.

Na de bestorming van het Capitool in Washington D.C. vorige woensdag hebben federaal aanklagers negentien personen in staat van beschuldiging gesteld. Minstens veertig anderen moeten voor staatsrechtbanken verschijnen, onder wie Nick Ochs (34), leider van de Hawaïaanse tak van de uiterst rechtse groepering Proud Boys. Onder de negentien federaal aangeklaagden bevindt zich een aantal figuren wier foto’s de wereld rondgingen. Een overzicht:

Jake Angeli, de ‘Q-sjamaan’

Jake Angeli. Foto: getty

Jake Angeli uit Arizona – echte naam Jacob Anthony Chansley (32)– was een van de meest gefotografeerde figuren van de bestorming. Dat had hij te danken aan zijn opvallende outfit: halfnaakt, met bontmuts en hoorns, zijn gezicht beschilderd met de kleuren van de Amerikaanse vlag. Angeli is een overtuigd aanhanger van de complottheorieën van Qanon en een vaak geziene gast op uiterst rechtse protesten. Zijn overtuigingen en extravagante outfit leverden hem de bijnam ‘Q-sjamaan’ op. Hij werd zaterdag gearresteerd.

Richard Barnett, de man die zijn voeten op het bureau van Nancy Pelosi legde

Ricahrd Barnett. Foto: epa-efe

De 60-jarige Richard Barnett uit Arkansas liet zich opmerken door zich het bureau van Nancy Pelosi eigen te maken. De foto van Barnett, zelfvoldaan met zijn voeten leunend op het bureau van de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, ging de wereld rond. Hij werd vrijdag al gearresteerd.

Adam Johnson, de man met de pupiter

Adam Johnson. Foto: afp

Nog een foto die de wereld ronding: de man in Trump-muts die joviaal naar de camera zwaait met de pupiter van Speaker of the House Pelosi in zijn handen. Johnson (36), uit Florida, werd vrijdagavond gearresteerd.

Derrick Evans



Derrick Evans bij zijn eedaflegging als afgevaardigde op 14 december 2020. Foto: ap

Evans, 35, werd nog maar pas verkozen als afgevaardigde voor het staatsparlement van West Virginia. Net als vele anderen deed hij geen moeite om zijn identiteit te beschermen. Op Facebook livestreamde hij hoe hij het Capitool betrad, waarbij hij riep: ‘We zijn binnen, we zijn binnen! Derrick Evans is in het Capitool!’ Hij trad zaterdag af als afgevaardigde in het West Virginia House of Delegates.

Molotovcocktails

Anderen vallen vooral op door de ernst van de feiten waarvan ze beschuldigd worden. Zo werd Cleveland Grover Meredith Jr. uit Georgia beschuldigd van bedreigingen aan het adres van Nancy Pelosi. Hij zou ook een ongeregistreerd vuurwapen bij zich gehad hebben. Hetzelfde geldt voor Lonnie Coffman uit Alabama: hij zou meerdere ongeregistreerde vuurwapens in zijn bezit hebben gehad en in zijn wagen werden ook nog elf molotovcocktails aangetroffen. Ook Christopher Alberts uit Maryland wordt ervan verdacht vuurwapens te hebben meegenomen in het Capitool.

Twee van de negentien verdachten worden ook vervolgd door de contraterroristische afdeling van de nationale veiligheidsdivisie van het Department of Justice. Het gaat om Larry Rendell Brock uit Texas en Eric Gavelek Munchel (30) uit Tennessee. Brock is een voormalige luitenant-kolonel bij de Amerikaanse luchtmacht en zou militaire kledij aangehad hebben bij de bestorming. Hij had ook kabelbinders bij zich die gebruikt kunnen worden om personen te handboeien. Ook Munchel was gekleed in schijnbaar militaire uitrusting en had dergelijke kabelbinders of tiewraps bij zich. Hij droeg een camera op zijn borst om de gebeurtenissen te filmen. Verder zou hij verschillende wapens bij zich gehad hebben.

Mark Leffingwell wordt dan weer beschuldigd van mishandeling van een politieagent. Doug Jensen uit Iowa werd gefilmd terwijl hij een zwarte agent van het Capitool achtervolgde op de trap.

Tien anderen werden aangeklaagd wegens hun rol bij het geweld en het onrechtmatig betreden van het Capitool. Het gaat om Joshua Pruitt, Matthew Council, Cindy Fitchett, Michael Curzio, Douglas Sweet, Bradley Ruskelas, Terry Brown en Thomas Gallagher. Minstens veertig anderen werden in beschuldiging gesteld bij staatsrechtbanken voor feiten als het verbreken van de avondklok of het onrechtmatig dragen van vuurwapens.

Meer arrestaties op komst

De komende dagen zullen er allicht meer arrestaties volgen. De FBI heeft een oproep geplaatst om, mede aan de hand van beelden die mensen online hebben gezet, relschoppers te identificeren die gewelddadig gedrag vertoonden op de betoging.