Zes rangers gedood in Virungapark

Gewapende militie­leden hebben gisteren minstens zes parkwachters gedood bij een hinderlaag in het Virungapark in Oost-Congo, beroemd voor zijn berggorilla’s.

‘We bevestigden dit droevige nieuws. Een groep gewapende mannen viel onze posities aan in de regio van Nyamitwitwi, in het centrale deel van het park’, zei Olivier Mukisya namens het Institut Congolais de Conserva­tion de la Nature.

De rangers boden weerstand en doodden op hun beurt twee aanvallers. Een ambtenaar wees met een beschuldigende vinger naar Mai-Mai – lokale milities.

In het Virungapark zijn tientallen gewapende groepen actief die betrokken zijn bij smokkelactiviteiten. Vaak gaat het om afsplitsingen van de gewapende groepen die betrokken waren bij de oorlog in Congo die losbrak in het zog van de Rwandese genocide en de val van het Mobutu-regime.

In het verleden zijn al meer dan 200 rangers gedood.