Joe Biden kiest diplomaat William Burns als CIA-directeur

De verkozen president Joe Biden heeft William J. Burns, een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die de Amerikaanse delegatie in geheime gesprekken met Iran leidde, geselecteerd om de Centrale Inlichtingendienst (CIA) te leiden.

William J. Burns (62), een diplomaat, is momenteel de voorzitter van de Carnegie Endowment for International Peace. Hij diende als adjunct-staatssecretaris onder president Barack Obama en was ook ambassadeur in Rusland tijdens het presidentschap van George W. Bush. Daarnaast diende Burns ook als ambassadeur in Jordanië, naast een aantal andere diplomatieke banen.

Burns werd beschouwd als een waarschijnlijke kandidaat om het ministerie van Buitenlandse Zaken te leiden in de komende regering van Biden. Hij zou onder meer Biden kunnen helpen bij het hervatten van de besprekingen met Teheran nadat Donald Trump zich in 2018 uit de nucleaire overeenkomst met Iran had teruggetrokken.

In een verklaring maandag zei Biden dat hij met Burns dezelfde mening deelt dat intelligentie apolitiek moet zijn.