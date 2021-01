Coronalert verslikt zich in Europese update

De Android-versie van de Belgische app voor contactopsporing kampt met problemen sinds die werd gekoppeld aan die van verschillende Europese landen. Gebruikers worden niet meer verwittigd over een hoogrisicocontact, wat nochtans essentieel is voor de werking van de app.

Sinds vorige week staat Coronalert in verbinding met de corona-apps van onder andere Nederland, Duitsland en Spanje. Wie de app op zijn telefoon heeft staan, wisselt automatisch anonieme codes (‘sleutels’) uit met andere gebruikers van de app. Elke telefoon houdt zo ‘logboekjes’ bij van contacten. Wie een positieve coronatest aflegt, kan die registreren in de app. Zo worden de contacten op de hoogte gebracht van een mogelijk risico, en dat kan nu ook grensoverschrijdend.

Maar sinds die update van vorige week hapert Coronalert: op Android-telefoons checkt de app niet langer of iemand een risicovol contact heeft gehad en zich dus moet laten testen. Daarmee vervalt meteen ook de functie van de app, die een technische ondersteuning moet zijn voor het contactonderzoek. Dat is volgens de ontwikkelaars nog geen reden om hem te verwijderen. ‘De update die het probleem oplost, ligt sinds zaterdag bij Google (het bedrijf achter Android, red.)’, reageert cryptograaf Bart Preneel (KU Leuven), die de app mee ontwikkelde, na opmerkingen over Coronalert op Twitter.

Het online techmagazine Datanews maakte vorige vrijdag melding van het probleem. Het had dan ook moeten zijn opgelost, maar dat is niet gelukt. Preneel rekent er nu op dat Google de update vandaag goedkeurt. Er waren ook problemen met de versie van Coronalert voor Apple-telefoons, maar die zijn intussen opgelost.

Coronalert is al meermaals geplaagd door problemen, vooral op het vlak van de koppeling van een coronatest aan de app. Bij dokters en testcentra gebeurde dat niet altijd, een sms naar de app-gebruikers moet hen toelaten om zelf de koppeling te maken. Sinds de lancering installeerden ruim 2,2 miljoen mensen de app. 25.000 mensen ontvingen in de app een positief testresultaat en waren dus besmet met corona, maar slechts de helft van hen deelde dat resultaat ook met de contacten.