Psychologenvereniging roept op tot sereen debat rond zaak Kaat Bollen

‘Dat een collega veroordeeld wordt omwille van hoe ze zichzelf uit, maakte veel emoties los’, reageert Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) roept op tot een sereen debat rond de zaak Kaat Bollen. De vereniging, die 2250 clinici, academici en studenten vertegenwoordigt, zegt in een persbericht niet doof te zijn voor de kritiek en het tumult die de uitspraak van de Psychologencommissie veroorzaakt.

Na een klacht van een collega, die aanstoot nam aan haar foto’s op sociale media omdat het de waardigheid van het beroep zou aantasten, werd Kaat Bollen door de Psychologencommissie in beroep veroordeeld tot een waarschuwing. Daarop besloot Kaat Bollen af te zien van het dragen van de titel van psycholoog en als seksuoloog en therapeut voort te werken.

Bollen wil naar eigen zeggen liever geen psycholoog meer zijn dan een gemuilkorfde psycholoog en stuurde haar licentie terug naar de commissie. ‘Ik Kan Er Niet Bij’, schrijft Bollen op Instagram. ‘Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn (zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over!) dan ben ik liever geen psycholoog. Ik heb dus besloten om mijn lidmaatschap van de commissie op te zeggen (en dus ook mijn titel in te leveren). Dat doet pijn en dat is moeilijk. Gelukkig ben ik ook nog oplossingsgericht therapeut en seksuologe en kan ik dus mensen blijven bijstaan en ontmoeten. Van mens tot mens.’

Deontologisch gedrag

‘De Psychologencommissie is een onafhankelijk publiek orgaan, bij wet geregeld om de titel van psycholoog te beschermen en te waken over het deontologisch gedrag van diegenen die ingeschreven zijn op haar lijst’, legt Koen Lowet uit. ‘Als beroepsvereniging willen we absoluut de onafhankelijkheid kunnen garanderen van de collega’s die zich geëngageerd hebben als tuchtrechter. Wij zullen ons dan ook individueel niet uitspreken over deze casus. Het klopt dat deze zaak de harten van psychologen beroert, want ze raakt ons in iets wat essentieel is in ons mens-zijn, namelijk de nood tot zelfexpressie. Het is een proces waar we velen van onze cliënten in bijstaan. Het feit dat een collega hier veroordeeld wordt, ten dele, omwille van hoe ze zichzelf uit, maakt veel emoties los’, geeft Lowet toe.