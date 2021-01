De 61-jarige Mary Miller, uit de Amerikaanse staat Illinois, heeft even Hitler geciteerd tijdens een toespraak. Het Republikeins Congreslid hield die speech vorige week dinsdag, een dag voor honderden Trump-aanhangers het Capitool bestormden, als onderdeel van een evenement van ‘Moms For America’. Miller heeft zich intussen geëxcuseerd voor haar uitspraken.

Woensdag stond het hart van de Amerikaanse democratie in rep en roer toen een boze meute het Congresgebouw binnenvielen. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven. In onderstaande video zetten we nog even alle feiten op een rij.