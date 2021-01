Zestien maanden wachten voor eerste afspraak transgenderzorg: ‘Dat is verschrikkelijk lang’

Bij de start van 2021 staan 769 mensen op de wachtlijst om transgenderzorg te krijgen bij het Centrum voor seksuologie en gender (CSG) van het UZ Gent. ‘Dat betekent een wachttijd van zestien maanden tussen de aanmelding en een eerste afspraak’, zegt professor Guy T’Sjoen. Het UZ roept andere ziekenhuizen op om ook een centrum op te starten voor transgenderzorg.

In het Centrum voor seksuologie en gender worden zowat 1.300 transgender personen geïnformeerd en begeleid. Maar er staan ook 769 mensen op de wachtlijst: 561 volwassenen en 208 jongeren. Het ziekenhuis heeft haar werking uitgebreid en plant dit jaar vijf bijkomende aanwervingen, onder wie twee psychologen.

Maar het aantal consultaties zit al jaren in stijgende lijn. Eind 2019 stonden er in totaal 562 mensen op de wachtlijst, wat een wachttijd betekende van zeven maanden. Maar het centrum kreeg 646 nieuwe aanmeldingen in 2020.

De tien psychologen van het centrum hebben in 2020 bij 285 nieuwe mensen een traject opgestart. ‘Niemand in ons team is verbaasd over de jaarlijkse stijgende instroom’, zegt T’Sjoen. Ook in Nederland stijgt het aantal aanmeldingen al jaren en het centrum verwacht niet dat de stijging zal afnemen. ‘Dit is een warme oproep aan andere centra om deze zorg ook op poten te zetten’, aldus T’Sjoen.

Jongeren en kinderen

Coördinator Els Elaut zegt dat het aanbod in Vlaanderen groeit en dat steeds meer psychotherapeuten gendervragen beantwoorden. Steeds meer endocrinologen hebben ervaring in hormonale therapie en het aantal genderchirurgen stijgt voorzichtig. Maar vooral voor jongeren en kinderen is er nood aan bijkomende psychotherapeutische en endocrinologische begeleiding.

Heb je vragen over dit onderwerp? Dan kan je altijd terecht bij het transgender infopunt op transgenderinfo.be en 0800 96 316