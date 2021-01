Vrachtwagen rijdt in op auto die vertraagt voor file: twee doden

Bij een verkeersongeval in het Antwerpse havengebied zijn maandagochtend twee doden gevallen. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Een personenauto werd in het verlengde van afrit 13 op de R2 richting Stabroek langs achter aangereden door een vrachtwagen en werd daardoor verpletterd.

Volgens onze informatie vertraagde de bestuurder van de personenauto voor een stilstaande file. Een vrachtwagen die achter hem reed, merkte dat te laat op en reed in op de auto, waardoor het voertuig geplet werd tussen de achterliggende en de voorliggende vrachtwagen. De twee inzittenden overleden ter plaatse. Het zou gaan om twee mannen die op weg waren naar hun werk in de haven.

Het ongeval gebeurde in het verlengde van afrit 13 ‘Kanaaldok’, net voorbij de Tijsmanstunnel, waar de baan een bocht van 180 graden neemt om vervolgens parallel naast de snelweg richting het Kanaaldok te lopen. Er is weinig of geen hinder voor het snelwegverkeer, de baan is ter plaatse wel afgesloten.

De dienst fotogrammetrie van de federale wegpolitie komt ter plaatse en ook het parket is in kennis gesteld.