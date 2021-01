Welke restaurants winnen of verliezen een of meerdere sterren? Om 11 uur maakt de prestigieuze restaurantgids Michelin zijn keuze bekend. Volg het hier live.

Het Hof van Cleve van Peter Goossens in Kruisem behoudt zijn drie sterren. ‘Het is niet fijn dat we allemaal gesloten zijn, maar het is fijn om onze drie sterren te behouden’, reageerde Goossens. ‘Ik hoop dat we snel terug kunnen koken.’

Castor van Maarten Bouckaert in Beveren-Leie heeft een tweede ster gekregen. Hij was de rechterhand van sterrenchef Peter Goossens. Ook Bartholomeus van Bart Desmidt en Philip Vandamme in Knokke-Heist is nu een tweesterrenrestaurant.

Deze restaurants hebben een eerste ster gekregen:

Libertine van chef Dominique Tondeurs in Erpe in Oost-Vlaanderen

Chef Willem Hiele en het gelijknamig restaurant in Koksijde

Melchior van chef Gilles Melchior in Tienen

Boo Raan van chef Dokkoon Kapueak in Knokke-Heist

L’Envie van chef David Grosdent in Sint-Denijs

Le Pré des Oréades van chef Nicolas Bodart in Luik

Lettres Gourmandes van Christophe Lambert in Montignies-Saint-Christophe

Bar Bulot van chef Pieter Lefevere in Brugge

Attablez-vous van chef Charles Jeandrain in Namen

Le Pristine van chefs Chris Blom en Thomas d’Hooge in Antwerpen. De zaak is van de bekende chef Sergio Herman.

Manon Schenck van La Table De Manon is verkozen tot jonge chef van het jaar.

Voor het eerst heeft Michelin ook ‘groene sterren’ uitgereikt aan tien restaurants die inzetten op duurzame gastronomie. Onder andere Graanmarkt 13 in Antwerpen en veganrestaurant Humus x Hortense in Brussel kregen de onderscheiding.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis was de voorstelling van de nieuwe gids met twee maanden uitgesteld, omdat de inspecteurs door de gedwongen sluiting van de restaurants hun werkzaamheden moesten staken in het voorjaar.

Aan het begin van de persconferentie zei de directeur van de Michelingids, Gwendal Poullennec, dat de inspecteurs in dit coronajaar toch een selectie hebben kunnen maken. ‘Het was extra moeilijk. Maar ondanks dat hebben onze inspecteurs hun werk gedaan. De methodologie die we altijd hanteren, is gerespecteerd.’

Dadelijk meer.