Greet Minnen en Maryna Zanevska mogen naar tweede kwalificatieronde Australian Open, Bemelmans uitgeschakeld

Greet Minnen (WTA 110) en Maryna Zanevska (WTA 252) hebben zich maandag in Dubai geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Greet Minnen, het derde reekshoofd in de kwalificaties, haalde het in de openingsronde in twee sets van de Australische Alexandra Bozovic (WTA 454), die een wildcard kreeg: twee keer 6-4 na 1 uur en 15 minuten.

In de tweede kwalificatieronde neemt onze landgenote het op tegen de Paraguayaanse Veronica Cepede Royg (WTA 175), die in de eerste ronde te sterk bleek voor de Amerikaanse Asia Muhammad (WTA 198).

In de openingsronde haalde ook onze landgenote Maryna Zanevska (WTA 252) het in twee sets van de Roemeense Laura Ioana Paar (WTA 193): 6-3 en 6-2 na 1 uur en 27 minuten. In de tweede ronde wacht het Tsjechische elfde reekshoofd Tereza Martincova (WTA 120).

Zondag plaatste Ysaline Bonaventure (WTA 122) zich reeds voor de tweede kwalificatieronde, na winst in twee sets tegen de Servische Natalija Kostic (WTA 191). In Dubai doen ook nog Marie Benoit (WTA 237) en Lara Salden (WTA 246) een gooi naar een plek op de hoofdtabel van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Benoit treft met Seone Mendez (WTA 277) een Australische met een wildcard. De 21-jarige Salden, die voor het eerst deelneemt aan de kwalificaties voor een grandslamtoernooi, neemt het ook op tegen een Australische wildcardspeelster, Olivia Gadecki (WTA 1032).

Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en krijgt een ticket voor een vlucht naar Melbourne. Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) zijn rechtstreeks geplaatst. Het is nog afwachten of Flipkens effectief zal afzakken naar Melbourne. Ze blesseerde zich vrijdag op het eerste gezicht ernstig aan de linkerenkel op het WTA-toernooi van Abu Dhabi, waarvoor Mertens forfait gaf vanwege een blessure aan de rechterschouder.

Ruben Bemelmans strandt in eerste kwalificatieronde

Ruben Bemelmans (ATP 225) heeft zich in de Qatarese hoofdstad Doha niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. In de openingsronde ging de Limburger in drie sets onderuit tegen de Australiër Andrew Harris (ATP 232): 4-6, 7-5, 3-6 na twee uur en dertig minuten.

Foto: BELGA

Zondag kon Arthur De Greef (ATP 338) zich eveneens niet plaatsen voor de tweede kwalificatieronde. De Greef verloor in de eerste kwalificatieronde tegen de Egyptenaar Mohamed Safwat (ATP 153) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 19 minuten. Kimmer Coppejans (ATP 175) mag wel nog hopen op een stek op de hoofdtabel. Hij rekende in de eerste voorronde af met de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 215) in twee sets: 7-6 (7/2) en 6-3. Coppejans neemt het in de tweede kwalificatieronde op tegen Safwat.

De Australian Open werd door de coronacrisis met drie weken uitgesteld en begint op 8 februari. De eerste spelers worden vanaf half januari in Melbourne verwacht. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten ze bij aankomst down under twee weken quarantaine respecteren.