Champs-Elysées moet ‘buitengewone tuin’ worden

De mythische avenue Champs-Elysées moet het allure krijgen van een ‘buitengewone’ tuin, vindt Anne Hidalgo. Kostprijs? 250 miljoen euro.

Parijs is vastbesloten de Champs-Elysées om te vormen tot ‘een buitengewone tuin’. Dat heeft burgemeester Anne Hidalgo gezegd in een interview met de Journal Du ­Dimanche. Eerst komt de Place de la Concorde aan de beurt voor de Olympische Spelen in 2024, daarna is het aan de wereldberoemde avenue zelf.

Het plan om de Champs-Elysées te hertekenen dateert van 2018 en gaat uit van een plaatselijk comité dat zowel de culturele als economische actoren omvat. Het voorziet onder meer in de halvering van de ruimte voor voertuigen, meer tunnels, meer plaats voor zwakke weggebruikers en meer groen.

De Champs-Élysées moet groener worden met meer plaats voor voetgangers. Foto: PCA-Stream

Het comité verwelkomde ‘de ­beslissing van de burgemeester van Parijs om van de globale renovatie van de Champs-Elysées één van de grote urbanistische projecten van dit decennium te maken’.

‘De mythische avenue heeft in de loop van de voorbije dertig jaar haar glans verloren’, aldus het ­comité. ‘Ze is beetje bij beetje verlaten door de Parijzenaars en onderging daarna verschillende crises: de gilets jaunes, de gezondheidscrisis en de economische crisis.’ Het project wordt geraamd op 250 miljoen euro.