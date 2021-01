Eerste slachtoffers vliegtuigcrash Indonesië: zwangere vrouw, een familie en een vader op zakenreis

Stilaan worden de slachtoffers van het neergestorte vliegtuig van de Indonesische Sriwijaya Air bekend. Het gaat onder meer om een zwangere moeder met haar dochter, vijf gezinsleden die op familiebezoek gingen en een zakenman. Er zaten ook drie baby’s aan boord.

Voor de kust van Java werden zaterdag brokstukken gevonden van het neergestorte vliegtuig van de Indonesische lowcostmaatschappij Sriwijaya Air. Het toestel met 62 mensen aan boord was kort na het opstijgen in Jakarta van de radar verdwenen. Het ongeval heeft 62 passagiers het leven gekost, blijkt maandag. De gezichten van de slachtoffers krijgen stilaan een gezicht.

Het koppel Agnus Minari en Muhammad Nur Kholifatul Amin namen de vlicht om de begrafenis van Amins vader bij te wonen. Op 5 januari zou het koppel terug naar huis vliegen, maar ze kregen te horen dat ze een PCR-test moesten ondergaan om het vliegtuig te nemen. Hierdoor liep hun vlucht naar huis een vertraging van twee dagen op waardoor ze in het neergestorte vliegtuig terechtkwamen. ‘Het verlies van mijn zus zorgt voor een enorme leegte. Ik ga haar vreselijk hard missen. Ze was vriendelijk en heeft mij en mijn jongere zus altijd zoveel geholpen. Ze was echt een zorgzame persoon.’ Dat zei Yudiansyah Yunus, het broertje van Agnus Minari, die haar nog had gezien op de begrafenis. Yunus zegt ook nog aan CNN dat hij voor de kinderen van zijn zus zal zorgen.

Zwangere vrouw

De zwangere vrouw die is omgekomen, Ratih Windania, was vier maanden in verwachting en bezocht haar familieleden in Jakarta met haar dochtertje van twee, haar neefje van acht en haar oom. Volgens CNN postte de vrouw zaterdag nog een verhaal op haar Instagram-account vanop de luchthaven toen ze vanuit Jakarta vertrok. Daarop was te zien hoe ze afscheid nam van familieleden die in Jakarta wonen. De vrouw plaatste ook nog een foto van zichzelf, haar dochter en haar neefje op Instagram terwijl ze op het vliegtuig zaten.

Op het vliegtuig zat ook een familie uit Bangka, een eiland ten oosten van Sumatra. Momenteel worden ze nog vermist, maar er wordt gevreesd dat ze het niet hebben overleefd. De familie heeft zaterdag een verklaring gepubliceerd waarin staat dat de 26-jarige Rizki Wahyudi, zijn 26-jarige vrouw Indah Halimah Putri en hun 7 maanden oude zoon op de vlucht waren die crashte. Ook Wahyudi’s moeder en neef zaten met hen in de vlucht.

Leerkracht stuurt laatste berichtje vanop vliegtuig

Ook Panca Wididya Nursanti, een leerkracht uit Pontianak, zat op de vlucht na een vakantie in haar geboortestad Tegal. ‘Ze nam om 14u15 nog contact met me op via whatsapp’, vertelde haar man aan Sky News. ‘Ze zat al aan boord van het vliegtuig en zei dat de weersomstandigheden niet goed waren. Ik vertelde haar dat ze veel moest bidden’, zei hij.

De co-piloot

De broer van de co-piloot, Diego Mamahit, vertelde aan Reuters dat bloedmonsters gevraagd werden om een DNA-onderzoek te kunnen uitvoeren. ‘Ik geloof nog steeds dat mijn broer het overleefd heeft en dat dit gewoon te maken heeft met de politieprocedure’, zei de man. ‘Diego is een goede man, we zijn ervan overtuigd dat hij nog leeft’.

Vader en zakenman Yohanes Suherdi was op zakenreis in Jakarta geweest en verheugde zich erop terug te keren naar zijn familie in Ngarak, een dorp op enkele uren van de luchthaven van Pontianak. Zijn vrouw, Susilawati Bungahilaria (32) vertelde aan CNN dat ze hoopt dat Suherdi gezond en wel wordt teruggevonden en dat de familie zich snel zal herenigen. Het echtpaar heeft een 5-jarige zoon, Rian Gusti Rafael.

Bungahilaria zei dat ze kort voor het opstijgen met haar man had gesproken , die ze omschrijft als een ‘zeer goede en sociaal persoon’. ‘Zijn laatste boodschap aan mij was om niet te vergeten onze zoon mee te nemen naar de dokter omdat hij koorts had’, zei ze. Snikkend zei ze dat haar zoon blijft vragen wanneer zijn vader thuiskomt.