Ierland kampt met corona-vloedgolf na kerstdagen

De Ierse besmettingsgraad is opgelopen tot de hoogste in de EU. Een gevolg van de verspreiding van de ­Britse variant en de kerstdagen.

Ierland kampt met een vloedgolf van corona-infecties. Het eiland, dat erin geslaagd was om een eerste en tweede golf af te vlakken, kent nu de hoogste besmettingsgraad binnen de Europese Unie.

Die piek werd onder meer veroorzaakt door de opmars van de Britse variant van het coronavirus en wellicht ook door de versoepeling van maatregelen tijdens de kerstdagen. Tot tweede kerstdag mochten Ieren thuis tot twee huishoudens ontvangen. Kapsalons en restaurants werden slechts gesloten vanaf kerstavond.

Vorige week kondigde Dublin de strengste lockdownmaatregelen af sinds het begin van de pandemie. Zo wil de regering het hoofd bieden aan de besmettelijkere variant van het virus, die de afgelopen weken ook in het Verenigd Koninkrijk huishield, een buurland waarmee de Ieren intensief grens­verkeer hebben. De Britse mutatie werd gedetecteerd in 25 procent van de Ierse positieve gevallen in de week van 3 januari. Twee weken eerder was dat slechts 9 procent.

Zuid-Afrikaanse variant

De groei van het aantal gevallen, stelde professor microbiologische ziekten Paddy Mallon (University College Dublin) op de publieke omroep RTE, zal ertoe leiden dat de volgende zeven tot tien dagen meer en meer mensen in het ziekenhuis belanden. ‘Het grootste deel van de intensieve zorgafdelingen werken dag na dag bijna aan maximumcapaciteit’, aldus Mallon. ‘Er is nog extra capaciteit, er zijn beademingsmachines voorhanden, maar die ruimte is niet grenzeloos.’

De directe prognose ‘is erg ­somber voor onze gezondheidszorg op dit moment’, voegde Mallon er nog aan toe. ‘We moeten de curve niet afvlakken, maar breken. Het aantal gevallen in de gemeenschap moet dalen tot honderd­tallen, het liefst tientallen.’

Een andere variant van het virus, die eerst aangetroffen werd in Zuid-Afrika, is volgens de Ierse ­autoriteiten wel onder controle. Er zijn onlangs drie gevallen vastgesteld in Ierland, bij mensen die tijdens de kerstvakantie afgereisd waren vanuit Zuid-Afrika.