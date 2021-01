Ruim 17 procent minder vacatures vorig jaar, ‘duidelijke invloed van coronacrisis’

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB heeft vorig jaar 240.811 vacatures rechtstreeks ontvangen, 17,6 procent minder dan in 2019. Onder meer de zorgsector ging tegen de trend in, zo meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) maandag.

De daling heeft alles te maken met de coronacrisis. Tijdens de eerste lockdown stuikte het aantal vacatures een eerste keer ineen, met in april bijna een halvering tegenover april 2019. Tijdens de zomer was er een stabilisering, maar onder invloed van de tweede lockdown was er een nieuwe terugval.

Tijdens de maand december werden 18.227 vacatures rechtstreeks gemeld aan de VDAB, 4 procent minder dan in december vorig jaar.

Horeca en toerisme

De sectoren die het zwaarst getroffen werden door de coronamaatregelen, zijn ook de sectoren waar het aantal vacatures het sterkst daalde vorig jaar. Denk aan de sector horeca en toerisme (bijna de helft minder vacatures) en de sector ontspanning, cultuur en sport (-30 procent). Maar ook in de zakelijke dienstverlening, waaronder bijvoorbeeld adviesbureaus, ingenieurs, architecten, schoonmaak- en beveligingsdiensten vallen, viel het aantal vacatures sterk terug (-35 procent), net als bij de vervaardiging van machines en toestellen (-30 procent) en de hout- en meubelindustrie (-26 procent).

Meer vacatures waren er dan weer in de primaire sector, de sector energie, water en afvalverwerking en de gezondheidszorg. Sinds de opstart van helpindezorg.be op 22 oktober zijn er meer dan 6.637 vacatures voor gekwalificeerde zorgberoepen gemeld, aldus Crevits. Bijna driekwart van die vacatures werd ook al ingevuld.

‘Dat de coronacrisis een duidelijke invloed heeft op de vacaturecijfers is onmiskenbaar’, besluit minister Crevits. ‘In vergelijking met 2019 is er een stevige daling, maar met 240.811 vacatures blijft dit wel een hoog aantal. Er zijn veel vacatures, en er zullen steeds vacatures blijven.’