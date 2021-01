Philippe Clement volgt zichzelf op als Trainer van het Jaar

Philippe Clement is in het referendum van de Gouden Schoen voor het tweede jaar op rij verkozen tot Trainer van het Jaar.

De 46-jarige coach van landskampioen Club Brugge kreeg van de stemgerechtigden 335 punten achter zijn naam, en daarmee had hij een ruime voorsprong op Hernan Losada (196 punten), die als trainer van Beerschot in zijn maidenjaar in 1A fraaie prestaties afleverde. Ivan Leko, die eind december als trainer van bekerwinnaar Antwerp vertrok richting China, vervolledigt het podium met 163 punten.

Clement kon als trainer in 2020 fraaie resultaten voorleggen. Hij vierde in het door corona afgebroken seizoen na 29 speeldagen de titel met Club Brugge en pronkte ook dit seizoen bij het afsluiten van 2020 aan de leiding in de Jupiler Pro League. Van de 28 competitieduels die blauw-zwart in 2020 in 1A onder zijn hoede speelde, won Clement er 18 en verloor hij er slechts 4. Met zijn individuele bekroning breit Clement ook een vervolg aan zijn succes in 2019. In de vorige editie had Clement de titel met Genk veroverd en won hij de trofee voor de Trainer van het Jaar met een verpletterend puntenoverwicht.

‘Dit is een prijs voor de hele staf van Club Brugge’, reageert Clement. ‘Zij zijn blij voor mij. Maar ik ben ook superblij voor hen. Als die wederzijdse appreciatie er niet is, kan je dit niet blijven volhouden. We zijn enorm veel samen. Dat moet je kunnen blijven opbrengen. Dat kan alleen als je een hecht team bent.’

Voor Club Brugge is het al de tweede prijs op rij in deze editie van de Gouden Schoen. Eerder werd Rode Duivel Simon Mignolet immers al voor het tweede jaar op rij verkozen tot Doelman van het Jaar. Begin vorig jaar was Club met vier prijzen de grote slokop op het 66ste gala van de Gouden Schoen.