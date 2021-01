Schwarzenegger: ‘Trump straks even irrelevant als oude tweet, democratie zoals zwaard van Conan the Barbarian’

Arnold Schwarzenegger (73) heeft in een video op Twitter gereageerd op de rellen in het Capitool van woensdag. Daarin vergelijkt de Republikein en voormalige gouverneur van Californië de rellen in het Capitool met Kristallnacht en beschrijft hij de president als ‘de slechtste president aller tijden’.

Steeds meer Republikeinen keren zich tegen hun president en roepen Trump op om ontslag te nemen. Na verschillende Republikeinse senatoren heeft acteur Arnold Schwarzenegger ook gereageerd op de gebeurtenissen van woensdag. Hij veroordeelt duidelijk de acties van Trump in de boodschap die hij via Twitter deelde.

‘Ik wil als immigrant graag reageren op de rellen aan het Capitool. Ik ben zelf geboren in Oostenrijk en ben erg vertrouwd met de Kristallnacht, een door de nazi’s georganiseerde actie gericht tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking in 1938. Afgelopen woensdag maakten we zo’n Kristallnacht mee in Amerika bij het Capitool’, zei de 73-jarige acteur.

Schwarzenegger vertelt in de video ook over zijn eigen leven in de nasleep van de Tweede Oorlog, toen zijn vader dronken thuis kwam en hem sloeg. ‘Ik kan het hem niet verwijten, want onze buurmannen deden hetzelfde bij hun gezin. Het was de schuld van de oorlog die net als bij deze bestorming begon bij leugens en onverdraagzaamheid. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe de dingen uit de hand kunnen lopen. We moeten ons bewust zijn van de gevolgen van egoïsme en cynisme.’

‘Even irrelevant als een oude tweet’

De president zelf beschrijft Schwarzenegger als een ‘gefaalde leider’ en de president die ‘de geschiedenis zal ingaan als slechtste president ooit’. Nochtans was de acteur zelf nog lid van de Republikeinse partij en was hij tussen 2003 en 2011 gouverneur van Californië.

‘Hij zal binnenkort even irrelevant zijn als een oude tweet. Maar wat met die andere verkozen politici die zijn ideeën en leugens volgen? President Theodore Roosevelt zei: patriottisme wil zeggen dat je opkomt voor je land, niet voor je president’, klonk het nog.

Het zwaard van Conan

Op het einde van de video haalde Schwarzenegger ook nog het zwaard van zijn filmpersonage Conan the Barbarian naar boven. Hij vergeleek het met de democratie.

‘Onze democratie is als het staal van deze zwaard. Hoe meer de democratie aangevallen wordt, hoe sterker het wordt. Onze democratie werd aangevallen door oorlogen, ongelijkheid en opstanden. Maar ik geloof - hoe erg we ook geschrokken zijn de voorbije dagen - we er sterker zullen uitkomen. Er moeten hervormingen komen zodat dit nooit meer kan gebeuren.’