Politie legt familiefeest met meer dan 40 mensen zonder mondmasker stil

De politie van de regio Turnhout heeft zondagmiddag een einde gemaakt aan een groot familiefeest in Lille, in de Antwerpse Kempen. Er waren meer dan veertig mensen aanwezig en niemand droeg een mondkapje, meldt de politie op haar Facebookpagina.

Kort voor de middag werd de politie door een voorbijganger op de hoogte gebracht dat er bij een woning aan de Wechelsebaan opvallend veel mensen toekwamen en binnengingen. De politie ging met drie ploegen ter plaatse en kreeg na enkele keren aanbellen toegang tot de woning.

‘Daar troffen onze collega’s 42 volwassenen en nog een aantal kinderen aan, verspreid over zowat alle kamers in het huis. Een aantal mensen stond zelfs in de tuin, toen de politie ter plaatse was voor de vaststellingen. Geen enkele van de meer dan veertig aanwezigen droeg een mondneuskapje’, zegt de politie.

Alle gasten werden naar huis gestuurd. De politie stelde een proces-verbaal op dat wordt overgemaakt aan het parket.

‘Ik ben nog het meest geschokt over het aantal mensen dat men in de woning heeft aangetroffen: veertig volwassenen, dat is niet niks’, reageert burgemeester Marleen Peeters (N-VA) op Radio 1. ‘Je hoort over zulke feesten in Turnhout. Dan denk je “ja, dat is een stad”, maar wij zijn eigenlijk maar gewoon een landelijke gemeente. Ik ben hier absoluut niet over te spreken.’

Berchem

Ook in Berchem betrapte de politie overtreders. Zaterdagnacht werd een lockdownfeestje stilgelegd in het Antwerpse district Berchem. Sommige aanwezigen probeerden zich nog tevergeefs te verstoppen in de tuinen van de buren, maar werden snel gevat door de agenten. Ze verzetten zich niet tegen hun arrestatie. Zeven feestvierders tussen 24 en 26 jaar werden geïdentificeerd en geverbaliseerd.