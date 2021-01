Belgen downloaden massaal de app ‘Signal’, nu Whatsapp nieuwe regels aankondigt

De berichtenapp Signal is de meest gedownloade app in de App Store van Apple. Omdat Whatsapp nieuwe voorwaarden aankondigde, stapten veel gebruikers over op Signal.

Nadat Whatsapp zijn gebruikers vroeg om nieuwe regels goed te keuren, lijken diezelfde gebruikers nu overstag te gaan voor Signal, een alternatieve app die prat gaat op een beter beveiligde communicatie tussen zijn gebruikers. De afgelopen dagen ontstond er grote ongerustheid over die nieuwe regels, omdat ze ervoor zouden zorgen dat gebruikersgegevens met Facebook gedeeld zouden worden. Whatsapp gaf al aan dat dat in de Europese regio niet gebeurt.

In enkele tweets gaf Signal zaterdag zelf al aan dat de app bovenaan het populariteitslijstje in de Apple App Store staat in India, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland, Hongkong en Zwitserland. Ook in ons land staat Signal bovenaan in de hitlijst van de App Store. Telegram Messenger, nog een ander alternatief voor Whatsapp bekleedt de tweede positie. Ook Telegram geniet een betere privacyreputatie dan Whatsapp, dat in handen is van de Amerikaanse internetgigant Facebook. In de Belgische Google Play Store komt Signal niet voor bij de populairste apps.

Klokkenluiders

De toestroom van nieuwe gebruikers ging de afgelopen dagen gepaard met enkele technische problemen, maar die zouden intussen grotendeels opgelost moeten zijn. Zo liet Signal weten dat het langer zou duren vooraleer nieuwe gebruikers hun verificatiecode kregen toegestuurd om de app te activeren.

Signal werd in 2014 gelanceerd, en genoot aanvankelijk vooral bekendheid onder journalisten en klokkenluiders, vanwege de steun van Edward Snowden voor de app. In februari kwam er een aanbeveling van de Europese Commissie voor zijn personeel om deze app te gebruiken, in het bijzonder om berichtenuitwisseling met mensen buiten de organisatie te beveiligen.

Whatsapp is nog altijd een van de meest populaire apps ter wereld met meer dan 1,5 miljard gebruikers. Wie de nieuwe voorwaarden van Whatsapp weigert goed te keuren, kan de app vanaf 8 februari niet langer gebruiken.