Somers over ‘te sexy’ Kaat Bollen: ‘Ongehoord, we moeten hier geen kledingpolitie’

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) is verontwaardigd over de veroordeling van psychologe Kaat Bollen, die met haar ‘gedrag en seksueel getinte foto’s’ het ‘imago van haar collega’s’ zou schaden, aldus de Psychologencommissie.

Op sociale media is er zaterdag en zondag ophef ontstaan over de beslissing van de Psychologencommissie, een tuchtorgaan, om Kaat Bollen ook in beroep te veroordelen. De psychologe zou met haar ‘publieke gedrag’ collega-psychologen in een verkeerd daglicht plaatsen, vond een ambtgenoot die vorig jaar een klacht indiende bij de Psychologencommissie. Het resulteerde in een officiële waarschuwing voor Bollen, die in beroep ging.

Maar ook in beroep bleef de commissie bij haar standpunt. ‘Door haar publiekelijke outing wordt het onderscheid juist vervaagd en moet ze rekening houden met het feit dat haar gedrag de beroepsgroep kan schaden’, klinkt het in het vonnis. ‘Dit beeld van het beroep van psycholoog wordt gevoed door het plaatsen van ‘kunstzinnige’ naaktfoto’s, burlesque show, reclame maken voor een pornofilm en een webshop met erotische artikelen.’ Dat Bollen in beroep ging en haar gelijk wilde halen, vindt de commissie wederom schadelijk. ‘Zo wordt de waardigheid van het beroep aangetast en imagoschade ontstaat’, staat te lezen.

Licentie teruggestuurd

Bollen wil naar eigen zeggen liever geen psycholoog meer zijn dan een gemuilkorfde psycholoog en stuurde haar licentie terug naar de commissie. ‘Ik Kan Er Niet Bij’, schrijft Bollen op Instagram. ‘Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn (zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over!) dan ben ik liever geen psycholoog. Ik heb dus besloten om mijn lidmaatschap van de commissie op te zeggen (en dus ook mijn titel in te leveren). Dat doet pijn en dat is moeilijk. Gelukkig ben ik ook nog oplossingsgericht therapeut en seksuologe en kan ik dus mensen blijven bijstaan en ontmoeten. Van mens tot mens.’

Op sociale media kreeg Bollen veel reacties, positieve en negatieve. Dat zei ze zondag aan VRT. ‘Overwegend steunen de mensen mijn reactie.’

‘Geen kledingpolitie’

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers vindt dat de beslissing van de Psychologencommissie de bal misslaat. ‘Toen ik dit hoorde, dacht ik dat we opnieuw in de jaren 50 van de vorige eeuw waren’, zegt Somers aan VRT. ‘Ik ga laten onderzoeken wat we tegen die attitude van de commissie kunnen doen. Dit is schade toebrengen aan wat vrouwen wel of niet mogen doen of dragen in hun vrije tijd.’

‘Ongehoord dat men vrouwen in Vlaanderen anno 2021 nog zegt hoe ze zich moeten of mogen kleden’, twitterde Somers nog, ‘We moeten hier geen kledingpolitie.’