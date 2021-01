KV Mechelen duwt Antwerp in zware nederlaag

KV Mechelen heeft de streekderby tegen Antwerp naar zijn hand gezet. Na een zoutloze eerste helft schakelden de Kakkers twee versnellingen hoger, met Schoofs en Hairemans als grote uitblinkers. In minder dan tien minuten scoorde Malinwa drie keer.

Wie zou de afwezige Mbokani vervangen voorin? Dat was de belangrijkste vraag bij Antwerp voor de trip naar Mechelen. Miyoshi mocht de honneurs waarnemen voorin. In de defensie kreeg Batubinsika de voorkeur op Gelin. Beiranvand verving de geblesseerde Butez.

Bij Mechelen raakte het drietal Van Damme (hamstrings), Schoofs (heup) en Bateau (adductoren) tijdig opgelapt. In de spits koos Vrancken voor de vinnigheid van Mrabti om de Antwerpse torens het hoofd te bieden.

Een nobele zet, ware het niet dat de Zweed te vaak met de lange bal werd aangespeeld. Een kolfje naar de hand van Seck en co. Hetzelfde gebeurde trouwens in het andere kamp. Miyoshi kreeg nekpijn door voortdurend naar Bateau te turen.

Flanken aan zet

De centrumverdedigers heersten, dus moest het via de flank gebeuren. Buta zette goed voor tot bij Refaelov. De Israëliër kopte van dichtbij en volledig vrijstaand naast. Hier had de topkandidaat voor de Gouden Schoen beter mee moeten doen.

Na het eerste kwart voerde de thuisploeg de druk op. Hairemans dribbelde knap de zestien binnen. In een ooghoek zag hij ook nog Schoofs staan, die naast besloot. Enkele minuten later was Hairemans zelf aan zet met een krulbal rakelings naast.

In het slot van de eerste periode kwam de Great Old nog twee keer piepen na balverlies van KV. Eerst herstelde Hairemans in extremis zijn eigen foutje. Nadat ook Engvall het leer verspeelde, trapte Miyoshi over. Zo leverde de hele eerste helft geen enkele kans tussen de palen op.

Eenrichtingsverkeer na rust

De tweede helft bracht beterschap, althans voor KV. Er stond slechts één ploeg meer op het veld. De Mechelse middenvelders en aanvallers waanden zich in een speeltuin. Van Damme mocht ongehinderd oprukken, waarna Batubinsika zijn interceptie miste. Schoofs profiteerde en schoof de 1-0 met rechts onder Beiranvand in doel.

In minder dan tien minuten scoorden de Kakkers drie keer. De 2-0 startte en eindigde bij Hairemans. De 3-0 kwam er na een combinatie tussen de twee helden van de middag, Schoofs en Hairemans. Uiteindelijk mepte Geofke-Deurne zijn ex-club tegen het canvas.

Antwerp veerde niet meer recht, en leed zijn zwaarste nederlaag sinds 3 mei 2009 op het veld van Genk (4-0). KV Mechelen loopt met een 9 op 9 verder weg van de degradatiezone.