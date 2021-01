Patro Eisden beloont Stijn Stijnen met gigantisch contract: “Essentieel voor uitbouw van de club”

Coach Stijn Stijnen (39) is met Patro Eisden tot een akkoord gekomen om zijn contract te verlengen tot 2026. Dat heeft de club uit eerste nationale zondag bekendgemaakt.

“De nieuwe eigenaar is van oordeel dat dit essentieel is voor de sportieve uitbouw van de club”, zo klinkt het op de clubwebsite. “De verdere professionalisering van de sportieve werking om verdere successen te verwezenlijken zit mee in dit takenpakket.”

De voormalige Rode Duivel en doelman van Club Brugge coacht Patro Eisden sinds 2018. In zijn eerste seizoen aan het hoofd van het team realiseerde Stijnen de promotie naar eerste nationale.

Eind vorige maand raakte bekend dat de Engelse ontwikkelaar Derrick Devonport Patro Eisden overneemt. De flamboyante Iraanse voorzitter Salar Azimi blijft minstens de volgende vijf jaar een van de hoofdsponsors.