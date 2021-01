De valse start van Operatie Vaccinatie

Net voor het weekend schonken minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en de Taskforce Vaccinaties eindelijk klare wijn: de vaccinatiestrategie wordt versneld, de ‘brede bevolking’ zal vanaf juni ingeënt kunnen worden tegen covid-19. De duidelijke communicatie stond in schril contrast met de controverse de dagen voordien.

Bij de opstart van de vaccinatiecampagne zwoer België bij voorzichtigheid, maar daags nadien stuurde ons land al bij. Waren we opnieuw too little, too late? Dat is een streng oordeel, menen journalisten Simon Andries en Maxie Eckert. Maar er zijn geen redenen om te talmen.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Simon Andries, Maxie Eckert | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Bart Dobbelaere, Alexander Lippeveld | Eindredactie Marjan Justaert | Audioproductie Fien Dillen, Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.