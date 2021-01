BK vrouwen: Sanne Cant ontgoochelt niet en rijdt naar twaalfde opeenvolgende titel, ondanks sterk weerwerk van Lotte Kopecky

Geen verrassing bij de vrouwen: Sanne Cant (30) won voor de twaalfde keer op rij het nationaal kampioenschap. De Kempense reed van start tot finish aan de leiding, de tweede plaats was voor wegkampioene Lotte Kopecky die heel lang tegenspartelde, het brons ging naar Alicia Franck. Voor Cant was het haar eerste zege van het seizoen.

De kopstart was nog wel voor Julie De Wilde maar Sanne Cant liet er geen twijfel over bestaan: de Kempense wilde absoluut haar twaalfde opeenvolgende nationale titel. Alicia Franck en Lotte Kopecky probeerden Cant te volgen maar de Kempense diepte meter per meter de kloof uit. De andere verwachte tegenstanders, voorop Laura Verdonschot, misten hun start en hadden een lange achtervolging voor de boeg. Aan het einde van ronde 1 had Cant al negen seconden voorsprong op de eerste achtervolgster, Lotte Kopecky. De naar het Meetjesland uitgeweken Antwerpse won in 2020 zowel de nationale titel op de weg als tegen de klok en sprak vooraf de hoop uit om in haar eerste BK in het veld op het podium te eindigen.

Lotte Kopecky werd knap tweede Foto: BELGA

Cant had duidelijk geen zin om iemand terug te laten keren en reed almaar verder weg van de concurrentie. Aan het einde van de tweede ronde bedroeg de voorsprong op Kopecky al bijna vijftien seconden. Kopecky op haar beurt diepte de kloof met Alicia Franck ook met een handvol seconden uit.

Gelukkig voor de spankracht was er nog Lotte Kopecky. De Antwerpse knabbelde in ronde drie wat van haar achterstand af en bleef Cant onder druk zetten. Maar Cant panikeerde niet en liet Kopecky niet tot op het achterwiel komen. Veel meer dan vijftien seconden kon Cant nooit bij elkaar sprokkelen maar de kloof echt dichten kon Kopecky evenmin. Cant kon zich wel geen slippertje permitteren maar de ervaren ex-wereldkampioene hield het hoofd koel en hield het tempo strak.

Bij het ingaan van de laatste ronde telde Cant achttien seconden voorsprong en was de strijd gestreden. Cant reed uiteindelijk vrij comfortabel naar haar twaalfde titel, Lotte Kopecky fietste even indrukwekkend naar zilver én haar eerste BK-medaille in het veld. Alicia Franck op haar beurt hield probleemloos het duo Verdonschot - Van Loy van het podium.