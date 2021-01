Vier personen opgepakt na gijzeling in woning in Halle

Na een ontvoering en gijzeling in Halle hebben de speciale eenheden van de politie vier personen opgepakt.

Speciale eenheden van de politie hebben zondag bij de bestorming van een woning in Halle vier personen opgepakt. Zij hadden in de nacht van zaterdag op zondag in Brussel een man ontvoerd en in het pand gevangen gehouden. De gegijzelde kon ontsnappen via een raam.

Het slachtoffer alarmeerde zelf de hulpdiensten. Hij belde met de melding dat hij gegijzeld werd in een leegstaande woning aan de Edingensesteenweg in Halle, ter hoogte van de oprit van de A8. Het gaat om een man die eerder in de nacht werd ontvoerd in Brussel en per auto naar Halle overgebracht was. Niet lang na het telefoontje slaagde hij erin te ontsnappen via het raam.

De politie kwam snel ter plaatse en riep de speciale eenheden op. Twee verdachten gaven zichzelf over. De speciale eenheden vielen de woning binnen en arresteerden de twee anderen. Hun motieven zijn nog onduidelijk. De woordvoerder van het parket van Halle-Vilvoorde liet zonet weten dat het parket van Brussel de zaak overneemt.