Ook in slalom Adelboden grijpt Armand Marchant naast tweede run

Armand Marchant is er zondag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede run van de wereldbekermanche slalom in het Zwitserse Adelboden. Dries Van den Broecke verscheen niet aan de start, Tom Verbeke finishte niet.

Marchant klokte in de eerste run af na 55.32. Daarmee werd hij 32e. De top dertig kwalificeerde zich voor de tweede run, die begint om 13u30. De Oostenrijker Johannes Strolz pakte het laatste ticket voor de tweede run met een chrono van 55.09.

Dit WB-seizoen wist Marchant nog geen enkele keer de eerste run te overleven. Ook in de slaloms van Alta Badia, Madonna di Campiglio en Zagreb kon hij zich niet plaatsen voor de tweede run.

De Fransman Clément Noël was de snelste in 53.01. Hij bleef zijn landgenoot Victor Muffat-Jeandet 41 honderdsten van een seconde voor. De Zwitser Loïc Meillard werd derde op 0.42. De Oostenrijker Manuel Feller, leider in de WB-stand slalom, ging in de fout en plaatste zich niet voor de tweede run.

Marchant eindigde begin 2020 op een knappe vijfde plaats in de slalom van Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit in een wereldbeker alpijnse ski. Eind november 2019 maakte hij zijn WB-comeback na een zware beenblessure die hij in januari 2017 opliep.