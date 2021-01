Frank Vandenbroucke: ‘Tien miljoen extra vaccins gevraagd aan Europa’

Reizigers die besmet zijn met een potentiële mutatie van het coronavirus moeten extra gecontroleerd worden. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zondagochtend in het duidingsprogramma De Zevende Dag.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft opdracht gegeven om een nieuw systeem uit te werken om afwijkende stalen van reizigers te onderscheppen. ‘Die afwijking zie je al bij de PCR-test. Als zo’n afwijkende staal wordt vastgesteld, moeten die mensen extra opgevolgd worden en moet de gezondheidsinspectie op pad gaan’, zei Vandenbroucke in De Zevende Dag.

Op dit moment zitten microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen), Karine Moykens (voorzitter van het interfederaal test­comité) en Frank Robben, die de corona-app ontwikkelde, samen om zo’n systeem op poten te zetten. Teruggekeerde reizigers worden dan extra getest op een virusvariant. In Groot-Brittannië werd onlangs een extra besmettelijke variant ontdekt.

Daarnaast meldde Vandenbroucke ook dat ons land tien miljoen extra vaccins zal vragen aan de Europese Unie. De EU heeft 300 miljoen extra dosissen van het Pfizervaccin besteld. De potentiële extra vaccins komen bovenop de vijf miljoen vaccins die België nu al krijgt. ‘Dan kunnen we de vaccinatiecampagne fors versnellen’, zei Vandenbroucke.

‘Vooruit, vooruit, vooruit’, zei Vandenbroucke eerder al om de snelheid waarmee de bevolking wordt gevaccineerd wordt op te drijven. Hetzelfde wil hij nu ook opnieuw voor de testing. ‘Er zijn in de kerstperiode minder tests afgenomen, en dus minder besmettingen vastgesteld’, zei hij in De Zevende Dag. ‘Vandaag wordt er opnieuw meer getest, maar het kan nog beter. We testen vandaag gewoon te weinig. Bent u wat ziekjes of u vermoedt dat u besmet bent? Laat u alstublieft testen.’