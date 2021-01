Grote meerderheid van Japanners is voorstander van annulering of uitstel Olympische Spelen in Tokio

Ongeveer tachtig procent van de Japanners is van oordeel dat de Olympische en Paralympische Spelen van komende zomer in Tokio geannuleerd of uitgesteld zouden moeten worden. Dat blijkt uit een opiniepeiling uitgevoerd door het persagentschap Kyodo.

Volgens de peiling wil 35,3 procent van de ondervraagde Japanners dat de Spelen geannuleerd worden, terwijl 44,8 procent voorstander is van een tweede uitstel.

De Olympische Spelen van Tokio werden vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld, de Spelen zijn nu voorzien van 23 juli tot 8 augustus 2021.

De organisatoren van Tokio 2020 benadrukten vrijdag dat de uitgestelde Spelen wel degelijk komende zomer zullen plaatsvinden, daags nadat de Japanse regering de noodtoestand had uitgeroepen in en rond de Japanse hoofdstad. Die beslissing kwam er als gevolg van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de regio.