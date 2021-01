Een zware brand vernielde zaterdagnacht het leegstaand schoolgebouw Repos op de campus van Scholengroep Westhoek aan de Sint-Elisabethlaan in De Panne. Er was niemand aanwezig en de brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen, waardoor de leerlingen maandag gewoon naar school kunnen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.

Toen Brandweer Westhoek zaterdag even na 23 uur ter plaatse kwam, sloegen de vlammen uit de bovenste verdieping. Er was veel volk en materiaal nodig om de brand de baas te kunnen. ‘Omdat de noodcentrale 112 meerdere meldingen had ontvangen kwam de brandweer met twee voertuigtreinen ter plaatse met 4 autopompen, 2 tankwagens, 2 ladderwagens en 2 commandovoertuigen’, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. ‘Er werden bijkomend nog 4 extra tankwagens, 1 autopomp en 1 ladderwagen ter versterking gevraagd. Er zijn ongeveer 52 brandweerlui ter plaatse van brandweerposten De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, Veurne, Nieuwpoort en Lo-Reninge.’

De brandweer kon verhinderen dat de vlammen oversloegen naar andere schoolgebouwen, die wel nog gebruikt worden. Op de campus zijn de secundaire school GO! atheneum Calmeyn en centrum voor volwassenenonderwijs CVO Cervo-Go gevestigd.

Evelyne De Spriet, directeur van Cervo-Go, kwam zaterdagnacht met adjunct-directeur Els Vannecke en technisch adviseur-coördinator Tony Vandercruysse ter plaatse. ‘De lesgebouwen van CVO Cervo-Go en atheneum Calmeyn bleven onaangeroerd. De lessen kunnen maandag conform de geldende coronamaatregelen gewoon doorgaan’, aldus De Spriet. ‘Het brandend gebouw was ooit een internaat, maar staat al jaren leeg. Het gebouw was klaargemaakt voor de sloop. In de voorbije kerstvakantie werd de elektriciteit afgesloten en de afbraakwerken zouden de komende weken beginnen. Na de sloop wordt deze plek extra vrije ruimte voor onze leerlingen en cursisten op de campus. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het is de eerste keer dat we zo’n brand meemaken.’

‘De rook waaide gelukkig weg van het centrum’, zegt burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het plan - B). ‘Het is een meevaller dat dergelijke grote brand gebeurt in een niet-functioneel leegstaand gebouw. Als het dan toch moet branden: liever in zo’n gebouw dan in de achterkeuken van een oud vrouwtje. We bekijken met de school hoe we de site kunnen beveiligen en afsluiten voor de leerlingen.’

Het blussen zal vermoedelijk nog de hele zondag duren. De brandweer kreeg hierbij steun van het droneteam van politiezone Westkust.