Brandstichting auto in Antwerpen: dader steekt zichzelf in brand

In Wilrijk is zaterdagnacht een wagen in brand gestoken. De dader liep vermoedelijk ernstige brandwonden op.

Het incident vond plaats rond 5 uur in de Jules Moretuslei in Wilrijk. Een onbekende man sloeg de ruit van een geparkeerde wagen in en kapte benzine naar binnen.

De eigenaars van de wagen konden de brand zelf snel blussen. ‘Mijn vader werd gewekt door het lawaai buiten. Hij zag vanuit het raam hoe de wagen van mijn moeder in brand stond. Iets verderop stond ook de dader die in brand stond. Hij twijfelde om weg te lopen, het leek alsof hij niet tevreden was van zijn werk’, zegt Anissa El Kasmioui (22).

Hamer teruggevonden

Uiteindelijk sloeg de man op de vlucht, de Kerkhofstraat in. Dat is ook te zien op een video die een buur kon maken. Daar trof de politie even later ook een hamer aan die vermoedelijk gebruikt werd om de ruit in te slaan.

De omstandigheden rond de brandstichting zijn nog onduidelijk. Anissa zelf heeft ook geen idee waarom net hun wagen in brand werd gestoken. ‘Mijn ouders wonen hier al 30 jaar, nog nooit hebben we problemen gehad met de buurt.’

De dader is nog niet gevonden, maar liep mogelijk serieuze brandwonden op. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak verder.

Foto: BFM

Foto: BFM