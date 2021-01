Amper 19-jarig wonderkind LaMelo Ball zet de NBA in vuur en vlam met historische wedstrijd

Oh, wat hebben ze tegenwoordig plezier in Charlotte. De Hornets wonnen zaterdagnacht met 113-105 van de Atlanta Hawks dankzij een sublieme prestatie van LaMelo Ball.

De amper 19-jarige point guard, het broertje van New Orleans-speler Lonzo Ball, was niet te stoppen door Trae Young en co. Ball scoorde 22 punten (9 op 13 schoten), pakte 12 rebounds en deelde 11 assists uit. Goed voor een ‘triple double’ dus én een record. De Amerikaan is namelijk de jongste speler ooit met dergelijke statistieken. Grote Michael Jordan vond het ongetwijfeld geweldig.

Uitslagen:

Dallas - Orlando 112-98

Sacramento - Portland 99-125

Milwaukee - Cleveland 100-90

Minnesota - San Antonio 122-125 (n.v.)

Charlotte - Atlanta 113-105

Indiana - Phoenix 117-125

Washington - Miami 124-128

Philadelphia - Denver 103-115

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 70 10 7 3

2. Boston 70 10 7 3

3. Indiana 66,7 9 6 3

4. Milwaukee 60 10 6 4

5. Orlando 60 10 6 4

6. New York 55,6 9 5 4

7. Cleveland 50 10 5 5

8. Charlotte 50 10 5 5

9. Brooklyn 50 10 5 5 10. Miami 50 8 4 4 11. Atlanta 44,4 9 4 5 12. Chicago 40 10 4 6 13. Toronto 25 8 2 6 14. Detroit 22,2 9 2 7 15. Washington 20 10 2 8

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 70 10 7 3

2. Phoenix 70 10 7 3

3. LA Clippers 60 10 6 4

4. Utah 55,6 9 5 4

5. Portland 55,6 9 5 4

6. Golden State 55,6 9 5 4

7. Dallas 55,6 9 5 4

8. San Antonio 55,6 9 5 4

9. Oklahoma City 50 8 4 4 10. Denver 44,4 9 4 5 11. New Orleans 44,4 9 4 5 12. Houston 42,9 7 3 4 13. Sacramento 40 10 4 6 14. Memphis 33,3 9 3 6 15. Minnesota 22,2 9 2 7

Programma van zondag:

Detroit - Utah

LA Clippers - Chicago

Brooklyn - Oklahoma City

New York - Denver

Boston - Miami

Houston - LA Lakers

Minnesota - San Antonio

Golden State - Toronto