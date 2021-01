Zulte Waregem: felbevochten zege tegen rode lantaarn Moeskroen

Zulte Waregem wint met 1-0 van Moeskroen na een vroege goal van Jelle Vossen. Zo, daarmee is eigenlijk alles gezegd. Echt goed voetbal kregen we immers niet te zien. Maar dat zal Essevee worst wezen, want dankzij de zege telt het nu 10 punten meer dan de rode lantaarn.

Zowel voor Zulte Waregem als Moeskroen was de opener van 2021 een hele belangrijke. Zulte Waregem kon de rode lantaarn op 10 punten zetten, terwijl Moeskroen mits een zege kon wegspringen van de degradatieplekken. Francky Dury had in vergelijking met de zege op Eupen één wijziging doorgevoerd: Dompé zag zijn sterke invalbeurt beloond met een basisplaats. Bij Les Hurlus voor het eerst dit seizoen geen Agouzoul. De verdediger had tot nu toe alles gespeeld, maar was geschorst. In zijn plaats speelde Gueye. Onder een Zalig winterzonnetje. BIj Moeskroen is Agouzoul zijn perfecte rapport kwijt.

Moeskroen startte met de meeste drang naar voren aan de wedstrijd. Terwijl Moeskroen voor iets directer voetbal koos, probeerde Zulte Waregem er combinerend uit te geraken, maar zonder succes. Het eerste gevaar kwam van de bezoekers. Olinga dook perfect op in de rug van de Essevee-defensie, maar kon net niet zijn spitsmaatje Da Costa bedienen.

Vossen op z’n Vossens

Plots stond Zulte Waregem wel op voorsprong. Opare zette goed voor, Vossen legde wél goed terug op Seck. Die leek de kans eerst te verkwanselen, maar via de voet van Gueye belandde de bal opnieuw bij Vossen: die twijfelde niet en schoot de thuisploeg op voorsprong. Een echte spitsengoal. Het zou meteen een van zijn laatste acties zijn want een kleine vijf minuten later greep Vossen naar de hamstrings en moest hij geblesseerd het veld verlaten.

Zulte Waregem bleef de dominante ploeg, maar de betere kansjes waren wel voor Moeskroen. Vooral in omschakelmomenten kon het Zulte Waregem pijn doen, al was de laatste pass telkens ondermaats. Eén keer ging het wel goed: Olinga werd de diepte ingestuurd, maar Bostyn hield zijn netten schoon met een goed blok. Ook op de daaropvolgende hoekschop had de doelman een goede redding in huis op de kopbal van Gueye. Meer kregen we in de eerste helft niet te zien. Zulte Waregem ging met een gevleide voorsprong de rust.

Niets te zien

De tweede helft was in hetzelfde bedje ziek. Zulte Waregem kon de bal nu amper nog in de ploeg houden, maar Moeskroen was ook niet bij machte om daarvan te profiteren. Gevolg: weinig goed voetbal en al even weinig echt doelgevaar. Op het uur werd het toch even heet voor de goal van de Essevee-defensie, maar Humphreys kon de bal nog net op tijd weghalen. Francky Dury gooide dan maar meteen Ewoud Pletinckx in de strijd, kwestie van de boel achterin nog wat meer dicht te spijkeren. Het deed de wedstrijd allesbehalve goed, want de aanvallende intenties van de thuisploeg waren nu al helemaal onbestaande.

Het kwam uiteindelijk zelfs héél goed weg wanneer de ingevallen Gnohéré de doelpaal net niet in twee knalde. Tabekou trapte de rebound onbesuisd over. Op een zeldzame omschakeling van de thuisploeg lobte Bruno dan weer erg slecht. Ook het slotoffensiefje van Moeskroen leverde op doelkans van Gnohéré na niets meer op, waardoor Zulte Waregem opnieuw drie - weliswaar gevleide - punten mag bijschrijven. Het staat nu tien punten voor op Moeskroen, dat laatste blijft.