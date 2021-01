Democraten starten maandag afzettingsprocedure tegen Trump

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zullen de Democraten maandag een wetsartikel voorstellen dat de impeachment van president Donald Trump mogelijk moet maken.

Dat heeft de Democratische volksvertegenwoordiger Ted Lieu zaterdag op Twitter laten weten.

Lieu zegt nu dat er op dit moment 180 medeondertekenaars zijn voor een nieuw wetsartikel dat de afzetting van Trump mogelijk moet maken, na de bestorming van het Capitool door Trump-getrouwen afgelopen week.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.



We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK — Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021

Eerder al had Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, gezegd dat ‘als Trump niet zelf opstapt, ze geen andere keuze hebben’ dan voort te gaan met impeachment.

Een andere piste, waarbij vicepresident Mike Pence een meerderheid binnen de regering vindt om het 25ste amendement te gebruiken en Trump zo uit zijn macht te ontzetten, lijkt op dit moment geen optie. Maar de druk op Trump om de eer aan zichzelf te houden, nam de voorbije dagen wel toe. Zelfs de conservatieve Wall Street Journal riep hem op dat te doen.

Vrijdagavond stelde Pelosi de president voor een ultimatum: als hij niet opstapt, starten de Democraten de impeachmentprocedure. Ze riep de Republikeinse partij ook op om Trump te overtuigen ontslag te nemen, zoals ze dat ook bij Nixon hebben gedaan in 1974.

Woensdag stemming

Die articles of impeachment zouden nu dus klaar zijn en op maandag voorgesteld worden in het Huis, blijkt uit de tweet van Lieu. Een stemming zou al op woensdag mogelijk zijn.

Het is de tweede impeachment voor Donald Trump tijdens zijn ambtstermijn. Tijdens een vorige poging in 2019 werd Trump het vuur aan de schenen gelegd over hoe hij de Oekraïense president Zelenski onder druk had gezet om mee te werken aan een beschadigingsoperatie tegen Joe Biden. Die poging tot afzetting strandde toen in de Senaat, waar het eigenlijke proces gevoerd wordt en waar een tweederdemeerderheid nodig is om de president af te zetten.

De kans lijkt klein dat de impeachmentprocedure van Trump nog afgehandeld raakt voor de machtsoverdracht op 20 januari. Veel zal afhangen van hoe de Republikeinen zich opstellen, en ook de populariteit van Trump bij miljoenen Amerikanen maakt het niet evident. Toch kan de procedure nog zinvol zijn, want zelfs na de machtsoverdracht zou de Senaat kunnen beslissen dat Donald Trump nooit nog een politiek ambt kan bekleden.

Ook Giuliani onder vuur

Trump is niet de enige waar de Democraten hun pijlen op richten. Een aantal prominente Democraten, waaronder opnieuw Ted Lieu, hebben ook een brief gestuurd naar de balie van New York met de vraag om een onderzoek te starten naar Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Donald Trump. Ze willen hem laten schrappen door de balie voor zijn rol bij de vermeende ‘couppoging’. In de aanloop naar de bestorming van het Capitool zou Giuliani tijdens een toespraak actief de massa opgezweept door te zeggen dat er een ‘trial by combat’ moest komen.