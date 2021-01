Coronatestdorp in Antwerpen beleeft drukste dag sinds opening

Het testdorp Spoor Oost in het Antwerpse district Borgerhout heeft de drukste dag sinds zijn opening in augustus achter de rug. Liefst 970 mensen hebben zich zaterdag laten testen, wat neerkomt op één test om de 28 seconden. De vorige drukste dag was 16 oktober met 807 tests.

Wie tijdens de kerstvakantie langer dan 48 uur in een rode zone op reis was, moet zich verplicht laten testen op dag 1 en dag 7 na terugkomst. Voor het eerst hadden meer dan duizend mensen een afspraak gemaakt in het testdorp aan Spoor Oost. Daarvan werden er 970 getest. De meesten onder hen (86 procent) hadden een activatiecode van de overheid gekregen. Drieënveertig mensen die een afspraak hadden gemaakt, kwamen niet opdagen.

‘Daarmee is 9 januari de drukste dag sinds de opening van het testdorp op 6 augustus’, zegt ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken. ‘Het was ook merkelijk drukker dan zeven dagen geleden. Zo werden er dubbel zoveel tests afgenomen dan op 2 januari. Toen lieten 482 mensen zich testen. Op 3 januari waren dat er 669.’

Het testdorp was voorbereid op de drukte: het was vier uur langer open dan op een gewone zaterdag en had 70 procent meer afspraken voorzien dan vorige zaterdag. Voor zondag hebben al 840 mensen een afspraak gemaakt. Er zijn nog 333 plaatsen beschikbaar. Reserveren voor een test kan op www.testcovid.be. Het testdorp is zondag open van 9 tot 16.30 uur.