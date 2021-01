Vaccinatiebarometer op komst

Een vaccinatiebarometer is in de maak. Dat is gezegd in een door de overheid georganiseerde vragenronde over de uitrol van de vaccins. Die barometer moet de vooruitgang in beeld brengen.

Het dashboard zou niet alleen cijfers bevatten over het aantal personen dat gevaccineerd is maar ook over de geleverde doses. Hoe de verschillende fases van de vaccinatiestrategie doorlopen worden, zal er ook op te zien zijn. ‘We gaan dan week na week zien hoe de curve evolueert. Zo kunnen we goed de progressie in beeld brengen’, aldus Sabine Stordeur, projectmanager van de taskforce Vaccinatie.

Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme, lid van de taskforce vaccinaties, helpt een dergelijke barometer om de motivatie van de bevolking hoog te houden. ‘Naarmate er een groter deel van de bevolking gevaccineerd zal zijn, zal dat repercussies hebben op die klassieke indicatoren die de overheid en de GEMS (corona-expertenraad, red.) gebruiken om versoepelingen te doen, zoals het aantal besmettingen en hospitalisaties per dag.’

Solidariteit

‘Tegelijkertijd moeten we daar heel voorzichtig in zijn. We willen niet het bericht uitsturen dat iedereen die gevaccineerd is, zomaar alles mag doen. Er is nu een enorme solidariteit in de bevolking om de maatregelen op te volgen. Die solidariteit zal er ook moeten bestaan tussen zij die gevaccineerd zijn en zij die niet gevaccineerd zijn.’

De vrees bestaat nog dat een derde golf invloed kan hebben op de vaccinatiestrategie. ‘Wij gaan veel mensen nodig hebben om te vaccineren’, zegt Dirk Ramaekers daarover. Hij staat aan het hoofd van de taskforce. ‘Er is sinds december wettelijk voorzien dat ook mensen die niet aan de klassieke wettelijke criteria voldoen een prik mogen toedienen. Die gaan een korte opleiding gevolgd moeten hebben. Wij denken dan aan andere zorgverstrekkers, gepensioneerden, studenten, enzovoort.’

‘Maar we moeten er primair alles aan doen dat die derde golf er niet komt.’

Van Damme: ‘Hoe meer we die tegenhouden, hoe groter het succes van de vaccinaties. Dit is een en-enverhaal.’

Vanuit GEMS zal de aanbeveling komen om ook in de Krokusvakantie niet te reizen en de grenzen goed te controleren op de introductie van nieuwe varianten.