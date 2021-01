Sven Vandenbroeck vindt nieuwe uitdaging bij Marokkaanse topclub

Onze landgenoot Sven Vandenbroeck is de nieuwe coach van de Marokkaanse topclub FAR Rabat. De 41-jarige Vandenbroeck ondertekende er een contract voor twee seizoenen, zo maakte de club zaterdag bekend.

Tot voor kort was Vandenbroeck aan de slag bij het Tanzaniaanse Simba, waarmee hij vorig seizoen de landstitel veroverde. De coach vertoeft al jaren in Afrika. Als assistent van Hugo Broos won hij in 2017 met Kameroen de Africa Cup. Nadien was hij ook nog 7,5 maanden bondscoach van Zambia. In zijn spelerscarrière kwam de voormalige middenvelder onder meer uit voor KV Mechelen, Roda JC, De Graafschap en Lierse.

Met vijf punten uit evenveel wedstrijden miste FAR Rabat vorige maand zijn seizoensstart in Marokko, waarna coach Abderrahim Talib moest opkrassen bij de twaalfvoudige landskampioen. Vandenbroeck treedt in Rabat in de voetsporen van Walter Meeuws, die de club in 2009 de voorlopig laatste Beker in de clubgeschiedenis bezorgde.