Vlaams Belang en N-VA twisten rustig verder

Volgens Bart De Wever (N-VA) was Tom Van Grieken (Vlaams Belang) bereid enkele radicalere figuren in zijn partij aan de kant te schuiven als Vlaams Belang een coalitie zou vormen met N-VA.

Eind vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview met Gazet van Antwerpen duidelijk dat hij nooit een coalitie wil vormen met Vlaams Belang. ‘Ik wil hier zeer duidelijk over zijn en schrijf het maar op. Als dit (een coalitie, red) de electorale toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren.’

De Wever verwees toen naar tussenkomsten van Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad. ‘Er gaat geen gemeenteraad voorbij of raadsleden van het Vlaams Belang zeggen minstens drie keer dat moslims en Afrikanen achterlijk zijn. Ik heb een gelovige moslima en partijgenote in het schepencollege, Nabilla Ait Daoud. Hoe kan ik haar nu uitleggen dat die van het Vlaams Belang eigenlijk wel redelijk en convenabel zijn?’

In een nieuw interview vandaag met Het Laatste Nieuws herhaalt De Wever zijn aversie voor Vlaams Belang. Tegelijkertijd geeft hij nog wat uitleg bij zijn verkennende gesprekken met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen van 2019. Volgens De Wever was Van Grieken bereid de meest radicale partijgenoten naar de uitgang te begeleiden.

‘Tom gaf er blijk van dat hij heel goed besefte dat het verleden van zijn partij, sommige uitingen van zijn partij en heel concrete figuren in zijn partij bestuursdeelname in de weg stonden. Daar hebben wij heel concreet over gebabbeld’, aldus De Wever.

Maar Van Grieken ontkent dat meteen in Het Laatste Nieuws. ‘Laat mij hier heel formeel over zijn: dit is een pertinente leugen. Dit is nooit ter sprake gekomen en ik heb zoiets nooit voorgesteld.’

Volgens Van Grieken is het een afleidingsmanoeuvre om het niet te moeten hebben over de verdeeldheid binnen de N-VA tussen een socialer gelaat enerzijds of een radicaler gelaat anderzijds. Van Grieken: ‘Er willen heel veel mensen binnen N-VA met het Vlaams Belang samen regeren, en dan wendt De Wever zich tot deze laffe streken en platte leugens.

De twee strekkingen binnen N-VA uiten zich in de nakende verkiezingen voor het ondervoorzitterschap waar het allicht zal gaan tussen Theo Francken en Valerie Van Peel.

Daarover zegt De Wever in Het Laatste Nieuws: ‘We zitten geprangd tussen de veelkleurige brij van Vivaldi en de antisysteemstroom. Die twee stromen duwen op ons, de derde. Iemand zoals Theo Francken werft op de ene stroom, iemand als Valerie Van Peel beter op de andere. Maar zij zitten wel in dezelfde stroming.”

