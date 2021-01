Gentse schepen geveld door burn-out

Schepen van Evenementen en Feesten Annelies Storms (SP.A) heeft een burn-out en moet van haar dokter een tijd thuisblijven.

De Gentse schepen Storms is al een tijdje afwezig en ondertussen is duidelijk waarom. De schepen van Evenementen en Feesten heeft een burn-out en neemt op aanraden van haar dokter een tijdje rust. Dat laat haar woordvoerster Lien Braeckevelt weten.

‘De coronacrisis hakt bij veel mensen diep in op het mentaal welbevinden. Het vele digitaal vergaderen, het gevoel dat het werk echt nooit meer stopt en er nooit meer tijd is voor een kort informeel praatje, een beetje pauze. De leuke momenten die wegvallen. Het is een realiteit waar veel thuiswerkers mee geconfronteerd worden en waar veel mensen het moeilijk mee hebben, ook schepenen’, zegt Braeckevelt.

Geen Gentse Feesten

Als schepen van Evenementen en Feesten ziet Storms bovendien sinds maart 2020 alle feesten geschrapt worden. Braeckevelt: ‘Geen Gentse Feesten, geen Winterfeesten en uitstel voor het Lichtfestival. Ook dit jaar zal de coronacrisis nog een invloed hebben op het zwaar getroffen evenementenlandschap. Dat alles valt zwaar.’

Tot wanneer schepen Storms afwezig zal zijn is nog niet bekend. Haar bevoegdheden worden tijdelijk overgenomen door partijgenoten schepen Coddens (Facility Management) en schepen De Bruycker (Feesten en Evenementen). Komende maandag zal Schepen De Bruycker de ontwerp beleidsnota Feesten en Evenementen voorstellen op de commissie.