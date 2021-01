Twitter bant Donald Trump permanent

Twitter heeft de account van Donald Trump permanent opgeschort en zijn berichten offline gehaald. Het socialemediabedrijf doet dat ‘wegens het risico op verder aanzetten tot geweld’. Trump had ruim 88 miljoen volgers op Twitter.

Twitter zegt recente tweets van @realDonaldTrump ‘en de context daarrond - in het bijzonder hoe ze worden ontvangen en geïnterpreteerd op en naast Twitter’ grondig te hebben bekeken. Wereldleiders en politici krijgen een forum op Twitter, maar ‘staan niet helemaal boven de regels en kunnen Twitter niet gebruiken om geweld aan te wakkeren’, zo staat te lezen in een blogpost.

Het bedrijf vermeldt vervolgens twee Twitter-berichten van vrijdag, waarin Trump onder meer verklaarde niet naar de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden te zullen gaan. Gelet op de context, vindt Twitter dat de berichten een inbreuk vormen tegen het beleid rond verheerlijking van geweld.

Twitter acht het ‘zeer waarschijnlijk’ dat de berichten mensen kunnen aanmoedigen en inspireren om de gewelddaden van woensdag aan het Capitool te kopiëren. De tweet over zijn afwezigheid op de eedaflegging ‘kan dienen als aanmoediging voor zij die potentieel gewelddaden overwegen, omdat de inauguratie een ‘veilig’ doelwit zal zijn, aangezien hij er niet zal zijn’, luidt het bijvoorbeeld.

Reactie Trump

Donald Trump zelf reageerde intussen via het officiële Twitterkanaal van een Amerikaanse president: @POTUS. Daar schreef hij dat hij ‘in de nabije toekomst’ aan een eigen platform denkt.

Volgens de president hebben werknemers van Twitter ’in coördinatie met de Democraten en Radicaal Links’ zijn account van hun platform verwijderd om hem ’het zwijgen op te leggen’.

’Ik heb voorspeld dat dit zou gebeuren. We hebben onderhandeld met verschillende andere sites en zullen binnenkort een grote aankondiging hebben, terwijl we ook naar de mogelijkheden kijken om een eigen platform te bouwen in de nabije toekomst’, zo stond korte tijd te lezen op de pagina van @POTUS. Ook die berichten verwijderde Twitter.

De Amerikaanse overheidsaccount @POTUS telt 33,4 miljoen volgers. Aan de nieuwszender CNN liet Twitter weten dat die account, net als die van het Witte Huis (@WhiteHouse), in principe niet zullen worden opgeschort, maar dat het gebruik ervan zal worden ingeperkt. De twee accounts zullen uiteindelijk worden overgedragen aan de nieuwe regering.

De oudste zoon van de president, Donald Trump Jr., reageerde ook al: ‘De vrije meningsuiting bestaat niet langer in Amerika. Ze stierf met big tech en wat overblijft is alleen voor enkele uitverkorenen. Dit is absolute waanzin’, zegt hij via Twitter. Nog volgens Trump Jr. kunnen verschillende dictatoriale regimes wel nog zonder problemen Twitter-accounts houden.

Na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers had Twitter de president al eens voor 12 uur van het platform verbannen en enkele berichten offline gehaald. Nu zijn alle berichten verdwenen. Op Facebook is de pagina van Trump voor ‘onbepaalde duur’, maar al zeker voor twee weken, opgeschort.