Rustige maar koude start van het weekend

Het weekend start rustig maar vrij koud. De zon breekt hier en daar door, maar op verschillende plaatsen kan de lage bewolking hardnekkig zijn.

De kans op opklaringen is het grootst aan de kust en het zuiden van het land. In Hoog-België liggen de maxima rond -2 graden, in het centrum op 1 à 2 graden en aan zee wordt het tot 3 graden.

De nacht naar zondag is het rustig met opnieuw op vele plaatsen lage bewolking en lokaal aanvriezende nevel of mist met rijm- en ijsplekken. De minima dalen naar waarden tussen 0 en -2 graden over het westen en centrum van het land en -3 tot -7 graden in de Ardennen.

Ook zondagochtend start met vriestemperaturen op de meeste plaatsen en aanvriezende mist. Het blijft overal droog. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en tot 4 graden aan zee.

Op maandag wordt het overal betrokken, maar het blijft droog tot de avond. Aan zee stijgt het kwik tot 6 graden. Vanaf het noorden trekt dinsdag een storing over het land. Het is zwaarbewolkt met tijdelijk wat sneeuw en kans op aanvriezende regen in de Ardennen, gevolgd door regen. Elders verwachten we regen. De kust krijgt temperaturen tot 8 graden.