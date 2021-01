Slachtoffers niet ontbloot? Dan geen voyeur

‘Er kan alleen sprake zijn van voyeurisme als de slachtoffers ontbloot zijn en dat was hier niet het geval.’ Ondanks dat hij meer dan tien vrouwen stiekem ­begluurd heeft, ontspringt een veertiger uit Nieuwpoort tot verbazing van het openbaar ministerie de dans. Hij maakte wel slacht­offers, maar is geen voyeur, oordeelt de rechtbank in Veurne.

Ook de rechter ontkende niet dat F.J. zich schuldig maakte aan het herhaaldelijk heimelijk ­filmen.

De man was een tijdje getrouwd met een vrouw, maar de twee waren geen koppel meer. Toch woonden ze nog samen. Zo verborg hij een ­tablet in de badkamer waarmee de vrouw naakt gefilmd kon worden. De ex stapte naar de politie. Ze ­vermoedde dat F.J. zich daar in het verleden ook al schuldig aan had gemaakt.

‘Op zijn telefoon werden tussen vijftien en twintig gelijkaardige filmpjes gevonden’, sprak de procureur ter zitting. ‘Zo filmde hij tijdens een gesprek zelfs eens een bankbediende onder haar rok. En er zijn filmpjes van in de Fun, ­Colruyt, Carrefour en Dreamland. Hij nam speciaal spullen van de ­onderste schappen om zich te bukken en zo te kunnen filmen.’

‘Een van de elementen om te kunnen spreken van voyeurisme is dat slachtoffers ontbloot moeten zijn’, sprak de rechter. ‘Dat was hier niet het geval. En dus moet deze man worden vrijgesproken.’