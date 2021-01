Belgische pater wordt enige aartsbisschop in Iran

Paus Franciscus heeft vrijdag pater Dominique Mathieu (57) uit Aarlen benoemd tot aartsbisschop van Teheran-Isfahan. Dat is het enige katholieke bisdom in Iran.

Dat heeft de Vaticaanse persdienst bekendgemaakt. Dominique Mathieu maakt deel uit van de orde van de paters minderbroeders-conventuelen.

Mathieu, priester gewijd in 1989, was meerdere jaren rector van het nationale heiligdom Sint-Antonius van Padua in Brussel. Hij was ook overste van de Belgische provincie van zijn orde. In 2013 verhuisde hij naar Libanon waar hij meerdere taken waarnam in zijn orde.

Kerknet meldt dat er al sinds 2014 geen aartsbisschop meer was in Iran. In de praktijk wordt de geloofsbeleving van niet-Islamieten in Iran beperkt. Het aantal gelovigen dat onder de hoede van Mathieu valt, is dan ook beperkt. Het grondgebied van het Iraanse aartsbisdom omvat zes parochies en telt naar schatting slechts een tweeduizendtal gelovigen, vooral buitenlanders.