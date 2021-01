Aanhoudende nationale protesten, een wereldwijde pandemie en een opruiende toespraak over kiesfraude - die uitmondde in een dodelijke bestorming van het Capitool. Het is een schokkend slotakkoord aan het turbulente presidentschap van Donald Trump. In bovenstaande video blikt Amerikakenner Steven De Foer terug op vijf momenten waarop Trump de Amerikaanse democratie bedreigde.