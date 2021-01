Nederlanders kwamen hier niet massaal kerstshoppen

Nadat de ­Neder­landse winkels dicht­gegaan ­waren, kwamen er niet meer noorderburen dan normaal in België winkelen, blijkt uit betalings­gegevens.

Op maandag 14 december kondigde de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) aan dat de niet-essentiële winkels in zijn land een dag later de deuren zouden moeten sluiten. Her en der werd gevreesd dat Nederlandse shoppers massaal de grens naar België zouden oversteken om hun ­eindejaarsinkopen te doen. Dat is niet gebeurd, blijkt uit data van elektronische-betalingsverwerker Worldline, die De Standaard opvroeg.

Van 15 tot en met 31 december werd dagelijks gemiddeld 33.000 keer met een Nederlandse kaart betaald in de Belgische winkels, tegenover 29.700 keer in de eerste helft van de maand. Dat is een lichte stijging van 11 procent, maar die toename ligt lager dan de evolutie in december 2019, toen het gemiddelde verschil tussen beide maandhelften 15 procent bedroeg. In de dagen voor Kerstmis en Nieuwjaar winkelen er simpelweg meer mensen.

Hoe dan ook liggen de cijfers voor december 2020 een stuk ­lager dan in december van het jaar ervoor, toen er van het corona­virus in Europa nog geen sprake was. Toen waren er nog ­dagelijks gemiddeld 59.000 betalingen met Nederlandse kaarten.

Bovendien liggen de werkelijke verhoudingen nog verder uit ­elkaar, omdat de coronacrisis ­ertoe leidde dat er meer elektronisch werd ­betaald. De dag waarop de meeste Nederlanders in ons land kwamen shoppen eind vorig jaar, was zaterdag 23 september.