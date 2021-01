‘Duitse interesse in winkels Mega World’

De curatoren van de failliete winkelketen Mega World hebben een Duitse kandidaat-overnemer gevonden. De onderhandelingen starten maandag. Er is belangstelling voor alle 199 panden, maar het is lang niet zeker of die wel allemaal naar één overnemer zullen gaan.

Dat bevestigt Thierry Lammar, de curator van Mega World. De opvolger van Blokker werd in december, minder dan een jaar na de overname, al failliet verklaard. De aanbieder van huishoudmateriaal heeft een schuldenberg bij onder andere de RSZ, de belastingdienst en de verhuurders van de panden.

Andere holding

De kansen van de overnemer hangen echter voor een groot deel samen met de toekomst van Piocheur, een andere holding van Mega World-eigenaar Dirk Bron. Dat bedrijf beheert immers zo’n driekwart van de huurcontracten van de vestigingen. Maar ook die holding staat op omvallen: op 25 januari oordeelt de rechter over een faillissement.

De Duitse kandidaat-overnemer zal dus ofwel tot dan moeten wachten om via de curator de contracten over te nemen, of een contract sluiten met Piocheur.

Huurkosten

De curatoren zijn echter niet van plan om alleen op de Duitse interesse te rekenen. 63 Mega World-panden zijn al klaar om kandidaat-overnemers te ontvangen op bezoekdagen. Zo kunnen ze het verder oplopen van de huurkosten vermijden.

Daarbij komt dat heel wat eigenaars van de panden zelf hebben beslist de huurcontracten op te zeggen. Als de Duitse overnemer alle 199 vestigingen wil overnemen, dan zal er dus ook met die eigenaars onderhandeld moeten worden.