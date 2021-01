Trump: ‘Ik ga niet naar inauguratie Joe Biden’

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij niet naar inauguratie van zijn opvolger Joe Biden gaat. Hij breekt zo met een lange traditie.

Het is in de VS een traditie dat een vertrekkende president de eedaflegging van zijn opvolger bijwoont. Dat staat symbool voor een vreedzame machtsoverdracht. Maar Trump gaat zijn kat sturen naar de inauguratie van Joe Biden. ‘Aan iedereen die het gevraagd heeft, ik ga niet naar de inauguratie op 20 januari’, zegt hij op Twitter.

Een grote verrassing is zijn aankondiging niet. Eerder waren er al geruchten dat Trump de eedaflegging niet zou bijwonen. Amerikawatchers verwachtten dat Trump die dag zelf een massa-event zou organiseren. Er waren ook geruchten dat hij op 19 januari naar Schotland zou vliegen.

DS VIDEO - Trump maakt bocht op Twitter: ‘Het is tijd voor herstel en verzoening’. Video: De Standaard

Dat de huidige president verstek geeft bij de inauguratie van zijn opvolger gebeurde voorheen slechts twee keer in de geschiedenis van het land. John Adams daagde niet op tijdens de inauguratie van Thomas Jefferson in 1801, en in 1869 had de verguisde Andrew Johnson geen zin in de eedaflegging van zijn opvolger Ulysses S. Grant, omdat die zou geweigerd hebben naast hem te zitten in de koets. Johnson bleef dan maar in het Witte Huis.

Na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers, die volgde op een opruiende toespraak van Trump zelf, heeft de president uiteindelijk wel een ‘ordelijke machtsoverdracht’ beloofd. Maar zijn verkiezingsnederlaag toegeven, heeft hij niet gedaan.

Vicepresident Mike Pence heeft nog niet beslist of hij naar de inauguratie gaat, zegt zijn woordvoerder. Politico meldde gisteren dat Pence de ceremonie wel zou willen bijwonen.