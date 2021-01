Ergste overstroming in halve eeuw teistert Maleisië

Minstens zes mensen zijn in Maleisië om het leven gekomen en bijna 50.000 mensen zijn geëvacueerd bij de doortocht van stortregens over de oostkust van het land. De inwoners spreken van de ergste overstromingen in een halve eeuw.

De felle moessonregens bleven de regio vrijdag teisteren. Het aantal mensen dat zijn woning moest ontvluchten, steeg tot meer dan 47.000, zeiden de autoriteiten, die de hulpoperaties opdreven nadat inwoners erover geklaagd hadden dat ze zich in het begin van de week zelf moesten beredderen.

Overstromingen doen zich elk jaar in het regenseizoen in de regio voor en ze leiden regelmatig tot massale evacuaties, maar de inwoners verzekeren dat het dit jaar de ergste zijn in decennia. Veel wegen, ook de hoofdweg die de staten aan de oostkust verbindt, werden afgesloten.