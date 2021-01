Geen plaats voor ‘probleemwolven’

Wolven die te lang te dicht bij de mens vertoeven, mogen worden verwijderd. Dat betekent geschoten of gevangen. Op dit moment hebben we geen exemplaren die dat ongewenste gedrag vertonen.

De aanpak van probleemwolven is in een interventieprotocol gegoten. De Vlaamse minister van Natuur, Zuhal Demir (N-VA), en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelden het vandaag voor.

In vier gevallen kan er sprake zijn van een probleemwolf. Als de dieren langdurig te dicht bij mensen komen. Als ze goed beschermd vee blijven aanvallen en de preventieve maatregelen omzeilen. Als ze systematisch honden op een erf of in een tuin aanvallen. Of als het om bewezen kruisingen tussen honden en wolven (hybriden) gaat.

Is aan een van die voorwaarden vervuld, dan mag het dier ‘verwijderd’ worden. Versta: doodgeschoten, geschoten met een verdovend middel of gevangen. Hier is altijd het ANB voor verantwoordelijk. Het is de minister die de beslissing tot verwijderen neemt, na advies van het ANB en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo).

Eén probleemdier

Op dit moment komt geen van de wolven die al in Vlaanderen leven of op doortocht waren, in aanmerking voor het etiket probleemwolf. Dat er af en toe een niet-beschermd schaap gedood wordt, geldt als natuurlijk, normaal gedrag. De Vlaamse overheid subsidieert het plaatsen van schrikdraad om dat vee te beschermen. Demir roept de veehouders op om dat ook effectief te doen.

Alleen het dier dat de naam Billy kreeg en in juni vorig jaar een tijdlang in de provincie Antwerpen rondhing, kwam een beetje in de buurt, omdat hij onder meer een stal binnendrong en er een jonge, weliswaar zieke koe doodde. Hij trok weg uit ons land. Waarschijnlijk was het dezelfde wolf die in het najaar in de Vogezen veel slachtoffers maakte onder het vee en als probleemdier werd doodgeschoten eind september.

Demir stelde het protocol op na overleg met natuur-, landbouw- en jachtorganisaties. Er beroep gedaan op de ervaring van zes andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk.