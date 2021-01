Politiechef Capitool neemt ontslag na kritiek op aanpak bestorming

Het hoofd van de politiedienst van het Capitool in Washington DC neemt ontslag. Dat melden Amerikaanse media donderdag. Commissaris Steven Sund zet een stap opzij nadat felle kritiek was gekomen op het optreden van de politie bij de bestorming van het parlementsgebouw.

Sund zal nog tot 16 januari in functie blijven, zo heeft een woordvoerder van de politie verduidelijkt aan NBC News.

Trump-aanhangers wisten woensdag door te dringen tot in het gebouw en verstoorden zo een zitting waarop de verkiezingsoverwinning van toekomstig president Joe Biden moest worden bekrachtig. Onder meer de hoofdstedelijke politie en de Nationale Garde van Washington DC, Virginia en Maryland werden ingeschakeld voor ondersteuning. Vier burgers kwamen om het leven – een van hen werd door een agent van de Capitoolpolitie doodgeschoten –, en ruim vijftig agenten raakten gewond. Meerdere Capitoolagenten liggen in ernstige toestand in het ziekenhuis.

Verschillende Amerikaanse politici hadden donderdag kritiek geuit over het optreden van de politie van het Capitool. Aanstaand president Joe Biden suggereerde dat actievoerders van Black Lives Mater veel harder zouden aangepakt zijn dan de Trump-aanhangers. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, had ook opgeroepen tot het ontslag van de politiechef. Het hoofd van de vakbond had een ‘verandering aan de top’ geëist: agenten waren ‘gefrustreerd en gedemoraliseerd’ door het gebrek aan leiding dat hun reactie op de bestorming had ondermijnd.

Sund had donderdag in een verklaring nog aangegeven dat hij blijvende groot respect had voor zijn agenten, die een heroïsche prestatie hadden geleverd ‘gezien de situatie waarin ze zich bevonden’. ‘De gewelddadige aanval op het Capitool was anders dan wat ik ooit heb meegemaakt in mijn dertig jaar bij de ordediensten in Washington DC.’ Volgens Sund had zijn politie wel een ‘robuust plan’ om de verwachte betoging aan te pakken, maar ‘deze massale rellen waren geen betogingen, het was crimineel oproerig gedrag’.