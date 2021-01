Ook quarantaine voor wie terugkeert van Lanzarote

Het Spaanse vakantie-eiland Lanzarote wordt vanaf vrijdagavond als code rood ingekleurd. Dat betekent dat wie vanop Lanzarote naar België terugkeert, verplicht in quarantaine moet. Dat staat vrijdag op de website van Buitenlandse Zaken. Ook Ierland kleurt voortaan volledig rood.

Lanzarote is een van de regio’s die vrijdag bijkomend rood gekleurd worden op de kaart van Europa die op de website van Buitenlandse Zaken staat. Ook El Hierro, een van de andere Canarische Eilanden, gaat over naar code rood. Tenerife en La Gomera zijn dat al langer.

Van de Canarische Eilanden staan momenteel nog Fuerteventura, Gran Canaria en La Palma in het oranje. Wie ernaartoe gaat, moet een recente negatieve coronatest kunnen voorleggen. Bij terugkeer naar België zijn er geen specifieke maatregelen vereist.

Elders in Europa kleuren nog enkele regio’s rood: Åland (een eilandengroep in het zuidwesten van Finland), Haute-Corse (het noordelijke deel van het Franse eiland Corsica) en het zuiden van Ierland. Dat land is nu volledig rood gekleurd.

De regering raadt alle reizen naar het buitenland af. Op 31 december besliste ze om de regels voor ­terugkeerders te verstrengen. Wie sindsdien na een verblijf van meer dan 48 uur in een ­rode zone terugkeert naar België, moet verplicht in quarantaine én moet zich op dag 1 en dag 7 ­laten testen.

Karine Moykens, voorzitter van het interfederaal test­comité, wil dat de aandacht voor terugkeerders niet verslapt. Ze roept de regering op om deze keer op tijd duidelijkheid te geven over de ­terugkeerregels tijdens de krokusvakantie.